Венгрия может выйти из Евросоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем обращении к возглавляемой им партии "Фидес - Венгерский гражданский союз" намекнул о возможном выходе Венгрии из Европейского союза, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам венгерского премьера, Европейский союз, ведя "священную войну, джихад" и декларируя верховенство закона, отказывается признавать венгерское законодательство.

Орбан уточнил, что если Евросоюз примет в отношении Венгрии неверное решение, идти дальше "общим путем" будет невозможно.

Суд ЕС вскоре должен вынести решение в отношении верховенства права Евросоюза - иски по признанию национального права более значимым по сравнению с общеевропейским подали Польша и Венгрия.

Кроме того, в Венгрии 3 апреля пройдут парламентские выборы, на которых будет избран новый премьер-министр страны.