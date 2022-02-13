https://news.day.az/world/1435343.html Найдено тело пилота разбившегося японского истребителя
Найдено тело пилота разбившегося японского истребителя
В Японии нашли тело одного из пилотов пропавшего с радаров 31 января истребителя F-15. Об этом сообщает канал NHK, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Отмечается, что поиски второго пилота до сих пор ведутся.
Напомним, истребитель F-15 ВВС пришел из префектуры Исикава и почти сразу после взлета исчез.
На вооружении Сил самообороны Японии находятся около 200 F-15. В основном они задействованы для сопровождения военных самолетов других государств, летающих возле японских границ.
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