Найдено тело пилота разбившегося японского истребителя

В Японии нашли тело одного из пилотов пропавшего с радаров 31 января истребителя F-15. Об этом сообщает канал NHK, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что поиски второго пилота до сих пор ведутся.

Напомним, истребитель F-15 ВВС пришел из префектуры Исикава и почти сразу после взлета исчез.

На вооружении Сил самообороны Японии находятся около 200 F-15. В основном они задействованы для сопровождения военных самолетов других государств, летающих возле японских границ.