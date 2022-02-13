Афганцы просят вернуть деньги в страну

В Кабуле прошла акция протеста против решения президента США Джо Байдена относительно активов Центрального банка Афганистана в США, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс. Глава Белого дома подписал указ о блокировании 7 млрд долларов, половину средств зарезервируют для возможной выплаты компенсаций родственникам жертв терактов, в том числе 11 сентября 2001 года. Остальные деньги направят на нужды афганского народа в специальный фонд, которым будет управлять ООН.