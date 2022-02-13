Власти Чили объявят режим ЧП

Правительство Чили введет чрезвычайное положение в ряде регионов на севере страны из-за миграционного кризиса и роста преступности. Об этом сообщил в субботу министр внутренних дел и общественной безопасности республики Родриго Дельгадо, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Будет объявлен режим чрезвычайного положения в четырех провинциях в приграничной зоне - Арике, Паринакоте, Тамаругале и Эль-Лое", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала 24 Oras.

По словам Дельгадо, эта мера позволит привлечь военных к обеспечению порядка в регионах.

Он объявил о введении режима ЧП после встречи с профсоюзом водителей грузовиков, которые устроили забастовки и акции протеста в нескольких городах после убийства коллеги в провинции Антофагаста.