Около 10 тыс. человек стали участниками акции протеста в Канберре

Порядка 10 тыс. протестующих против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации в воскресенье заполнили парк Содружества и улицы вокруг парламента Австралии в столице страны Канберре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила газета The Canberra Times, протест остается мирным, полиция Австралийской столичной территории не предпринимает шагов по его разгону.

По данным газеты, протестующие, прибывшие из разных регионов страны в субботу, припарковали сотни машин, грузовиков и мотоциклов на прилежащих к парламенту улицах и вышли на лужайку перед зданием. Свое движение они назвали Convoy 2022, последовав примеру канадских дальнобойщиков, акции протеста которых начались в североамериканской стране в январе.

Руководство парка сообщило о том, что протестующие могут оставаться на его территории до вечера воскресенья, 13 февраля, после чего им будет необходимо прекратить свою акцию и покинуть общественное пространство, поскольку там начнется подготовка к выставке. В полиции Австралийской столичной территории подчеркнули, что те, кто не подчинится требованию администрации парка, будут считаться нарушителями общественного порядка и могут столкнуться с административными последствиями.

Сообщается, что участники акции выступают против действующих правил и ограничений, установленных властями в рамках борьбы с коронавирусом. В частности, протестующие недовольны требованием обязательной вакцинации для нескольких категорий граждан.

Как сообщил в понедельник премьер-министр страны Скотт Моррисон, Австралия начнет отменять остающиеся в силе ограничительные меры с 21 февраля. В частности, с этой даты будут отменены ограничения на въезд иностранцев, а с 1 марта в большинстве регионов будут отменены лимиты на численность участников различных мероприятий и разрешено посещение общественных мест без масок.