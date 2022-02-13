Сильная засуха в Испании и Португалии

Правительство Португалии принимает срочные меры из-за сильнейшей за последние 20 лет засухи, вызванной отсутствием осадков. Водоемы в центре страны исчезают на глазах, что вызывает беспокойство у фермеров и местных жителей. Обмелели берега реки Зезере. 30% электроэнергии в стране вырабатывается на ГЭС, производство остановлено на пяти станциях, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Этот район уже испытал на себе последствия лесных пожаров 2017 года.

От засухи страдает и соседняя Испания. В январе здесь выпала только четверть нормы осадков. В некоторых регионах уже наблюдается дефицит воды в резервуарах для нужд сельского хозяйства, они заполнены на 45%. В провинции Галисия на дне водохранилища вновь видна деревня, затопленная в прошлом веке для строительства плотины.

Ученые говорят, что эта засуха - одно из последствий глобального изменения климата.

Метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни ситуация не улучшится. Правительства Португалии и Испании объединяют усилия для борьбы с кризисом.