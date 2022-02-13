В Румынии создадут постоянную боевую группировку НАТО

Первая постоянная боевая группировка НАТО в южной части восточного фланга альянса под командованием Франции будет размещена в Румынии. Уверенность в этом выразил в воскресенье заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью телеканалу Digi 24, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На будущей неделе состоится очень важная встреча министров обороны стран НАТО, - сказал он. - Я с оптимизмом ожидаю, что мы сможем принять совместное решение о создании боевой группировки НАТО в Румынии, на этот раз постоянной, во главе с Францией. <...> Мы ожидаем, что ряд других союзников предоставят силы для постоянного присутствия НАТО здесь, в Румынии".

Джоанэ пояснил, что после 2014 года в НАТО было принято решение создать четыре таких боевых группировки, в трех балтийских странах и в Польше. Польской руководят американцы, эстонской - британцы, латвийской - канадцы, а литовской, которая отметила пять лет существования, руководит Германия, и в ее составе военные из шести-семи стран НАТО.

"Теперь, впервые в зоне Черного моря, НАТО создает связку на уровне Балтийское море - Черное море, у нас будет здесь боевая группировка НАТО, - продолжал заместитель генсека НАТО. - Ее размер будет сравним с группировками в балтийской зоне. Возможно, что и другие страны из зоны Черного моря или Центральной Европы запросят такие боевые группировки. Румыния сегодня - единственная [страна], которая выразила заинтересованность, и она ее [группировку] получит, вероятно, на будущей неделе".

Джоанэ предположил, что через два-три месяца эта боевая группировка будет функциональной и "станет очень важным элементом безопасности и сдерживания", который укрепит южную часть восточного фланга НАТО.