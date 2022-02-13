Французские военные доставляют гуманитарную помощь на Мадагаскар

Французские военные доставили две тонны гуманитарной помощи на Мадагаскар, который серьёзно пострадал от удара циклона. Число погибших оценивается в 120 человек. Материальные разрушения также очень велики. Прибрежный город Манандзари на востоке страны разрушен почти полностью. Программа Международного Красного Креста предполагает доставку на остров 87 тонн помощи для восстановления разрушенных домов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.