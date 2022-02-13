Эрдоган посетит павильон Азербайджана на ЭКСПО-2020 в Дубае
В понедельник, 14 февраля начнется двухдневный официальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ОАЭ, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".
Визит осуществляется после нормализации двусторонних отношений и решений о взаимных инвестициях.
Нормализация отношений между двумя странами началась после того, как Эрдоган 18 августа 2021 года принял советника по национальной безопасности ОАЭ шейха Тахнуна бен Заида Аль-Нахайяна.
Далее 31 августа 2021 года состоялся телефонный разговор главы турецкого государства и наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бин Заида Аль-Нахайяна.
24 ноября Аль-Нахайян совершил официальный визит в Анкару.
Ожидается, что визит Эрдогана в ОАЭ положительно скажется на двусторонних отношениях Анкары и Абу-Даби.
Аль-Нахайян официальной церемонией встретит турецкого лидера в понедельник, 14 февраля.
Состоится встреча двух лидеров в формате один на один и в расширенном составе.
С участием Эрдогана и наследного принца пройдет церемония подписания соглашений и меморандумов о взаимопонимании.
Аль-Нахайян организует званый ужин в честь высокого гостя.
На второй день визита в Эмираты глава турецкого государства отправится в Дубай, где посетит Всемирную выставку ЭКСПО-2020.
Главу государства будет сопровождать эмир Дубая шейх Мухаммед бин Рашид Аль-Мактум.
Эрдоган примет участие в открытии "Национального дня Турции" в рамках международной выставки, являющейся символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений.
Ожидается, что президент Эрдоган также посетит павильоны ОАЭ и Азербайджана.
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