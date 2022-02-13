Полиция взяла под контроль мост между Канадой и США

Сотрудники полиции полностью контролируют ситуацию на мосту Амбассадор, который соединяет канадский Виндзор (провинция Онтарио) и американский Детройт (штат Мичиган).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC.

По его данным, мост и пункт пересечения государственной границы откроются в ближайшее время.

В пятницу Высший суд провинции Онтарио выпустил приказ об освобождении дальнобойщиками моста Амбассадор. В субботу к мосту прибыли усиленные наряды полиции, которые начали постепенно выдавливать протестующих против коронавирусных ограничений граждан. Несколько человек были задержаны, остальные разошлись.

Акция протеста началась в Оттаве перед зданием парламента страны 29 января. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Аналогичные акции в минувшие выходные проходили в Торонто, Квебек-Сити, Виннипеге, Эдмонтоне и Ванкувере.

С конца января блокирована канадско-американская граница на одном из контрольных пунктов между провинцией Альберта и штатом Монтана. 7 февраля водители грузовиков перекрыли движение по мосту Амбассадор, по которому транспортируют до 25% всех грузов из США в Канаду. Ежедневно по нему перевозят товары на сумму около 400 млн канадских долларов ($315 млн).