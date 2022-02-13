Сильное землетрясение произошло в Грузии

Магнитуда землетрясения, которое произошло в воскресенье на юге Грузии, составила 6,2. Ранее сообщалось о магнитуде 5,8, говорится в опубликованном в воскресенье сообщении на сайте Центра сейсмического мониторинга при Университете Илии.

Землетрясение произошло в 22:25 по местному времени. Эпицентр - село Самеба, расположенное на юге Грузии неподалеку от границы с Арменией. Подземные толчки были настолько сильными, что ощущались в Тбилиси и Батуми. О жертвах и разрушениях пока не сообщается. Жители Тбилиси вышли на улицы.

Телеканал Mtavari Arxi сообщает, что подземные толчки, помимо Тбилиси и Батуми, ощущались и в других регионах страны. Сообщалось также о сбое в работе мобильной сети, однако позже ситуация исправилась. На данный момент мобильная связь и интернет работают бесперебойно. Не наблюдается сбоев и в системе линии электропередач. Электроэнергия подается в стране без каких-либо перебоев. Официальные власти каких-либо заявлений не делали.