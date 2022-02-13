В Италии прошли успешные доклинические испытания новой вакцинной платформы
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Ученые итальянского Высшего института здоровья разработали новый прототип вакцины от коронавируса на основе общего для всех штаммов белка.

Как сообщается в воскресенье на сайте научного учреждения, результаты доклинических испытаний на мышах свидетельствуют о "профилактическом потенциале новой вакцинной платформы", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Изыскания были сконцентрированы на N-белке коронавируса, который формирует его оболочку и играет важную роль в патогенезе инфекции. Ученые отмечают, что N-белок "практически не имеет мутаций среди известных на сегодняшний день вариантов SARS-CoV-2". "Метод с использованием N-белка в данном исследовании также создает иммунную память в легких, что может гарантировать длительный защитный эффект", - говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты исследования указывают на длительную защиту даже при повышенной вирусной нагрузке.

N-белок является одним из самых распространенных вирусных белков в инфицированной клетке и играет ключевую роль в жизненном цикле вируса.