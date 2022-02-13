Момент сильного землетрясения в Грузии попал на камеры

Грузинское телевидение показало момент сильного землетрясения, которое ощущалось сегодня в стране.

Как передает Day.Az, на опубликованных кадрах студию начинает трясти в момент интервью.

Напомним, что магнитуда землетрясения, которое произошло в воскресенье на юге Грузии, составила 6,2.

Эпицентр - село Самеба, расположенное на юге Грузии неподалеку от границы с Арменией. Подземные толчки были настолько сильными, что ощущались в Тбилиси и Батуми. О жертвах и разрушениях пока не сообщается. Жители Тбилиси вышли на улицы.

Телеканал Mtavari Arxi сообщает, что подземные толчки, помимо Тбилиси и Батуми, ощущались и в других регионах страны. Сообщалось также о сбое в работе мобильной сети, однако позже ситуация исправилась. На данный момент мобильная связь и интернет работают бесперебойно. Не наблюдается сбоев и в системе линии электропередач. Электроэнергия подается в стране без каких-либо перебоев. Официальные власти каких-либо заявлений не делали.