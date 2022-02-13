В Грузии предупредили о вероятности новых землетрясений посреди ночи

Грузинский национальный центр сейсмологии предупредил о вероятности новых землетрясений в стране этой ночью.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, по словам руководителя центра Теи Годоладзе, толчки возможны, но не такие мощные - их сила не превысит 3,2 балла.

"Частые и слабые землетрясения являются хорошим показателем. Это говорит о том, что одно сильное землетрясение маловероятно", - успокоила она население.