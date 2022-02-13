https://news.day.az/world/1435502.html В Грузии предупредили о вероятности новых землетрясений посреди ночи
В Грузии предупредили о вероятности новых землетрясений посреди ночи
Грузинский национальный центр сейсмологии предупредил о вероятности новых землетрясений в стране этой ночью.
Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, по словам руководителя центра Теи Годоладзе, толчки возможны, но не такие мощные - их сила не превысит 3,2 балла.
"Частые и слабые землетрясения являются хорошим показателем. Это говорит о том, что одно сильное землетрясение маловероятно", - успокоила она население.
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