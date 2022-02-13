https://news.day.az/world/1435503.html Армяне в панике из-за землетрясения - есть разрушения - ФОТО - ВИДЕО
Армяне в панике из-за землетрясения - есть разрушения - ФОТО - ВИДЕО
Сильное землетрясение, зарегистрированное в 22:25 на границе Грузии и Армении, частично разрушило здания в городах Гюмри и Алаверди.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, губернатор Ширакской области Назели Багдасарян на своей странице в Facebook сообщила, что 2 района и села Мармашен и Айкаван полностью обесточены.
Отмечается, что люди выбежали на улицы.
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