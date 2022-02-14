США готовы помочь Канаде в свете протестов на границе

Власти США считают, что попытки участников протестов в Канаде блокировать отдельные участки границы между странами нанесли экономический ущерб населению, Вашингтон консультируется с Оттавой и готов оказать необходимое содействие для возобновления свободного перемещения людей и транспортировки грузов.

Об этом говорится в заявлении советника президента США по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл, распространенном в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы тесно взаимодействуем с нашими канадскими коллегами, чтобы прекратить блокирование ключевых мостов и пунктов пересечения границы между США и Канадой, чтобы восстановить жизненно важную торговлю между двумя странами", - отметила она. Шервуд-Рэндалл сообщила, что после состоявшегося в пятницу телефонного разговора президента США Джо Байдена и премьер-министра Канады Джастина Трюдо она связалась с заместителем канадского министра национальной обороны Джоди Томас. По словам советницы Байдена, в разговоре с Томас она "выразила признательность за предпринимаемые правоохранительными органами решительные действия на границе для полного снятия блокады".

"Мы обсудили масштабное негативное воздействие, которое уже оказали попытки затруднить перемещение [через границу] на жизнь людей в обеих странах и на их экономическое положение, а также необходимость незамедлительно принять решительные меры, чтобы не допустить новой блокады в будущем", - уточнила Шервуд-Рэндалл. "Сегодня утром министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас и министр транспорта Пит Буттеджадж также говорили со своими канадскими коллегами", - добавила она. По словам советницы американского лидера, канадские власти уведомили сотрудников администрации США, что "большую часть участников протестов удалили с моста Амбассадор, барьеры убирают".

"Канадские власти предпринимают активные действия, чтобы не допустить дальнейших незаконных попыток препятствовать передвижению людей и транспортировке товаров", - добавила Шервуд-Рэндалл. По ее словам, власти Канады "намерены открыть мост Амбассадор сегодня после проведения надлежащих проверок в сфере безопасности". "Мы готовы оказать поддержку нашим канадским партнерами при необходимости, чтобы обеспечить восстановление нормального проезда и свободной отправки товаров", - подчеркнула советница президента США.

Протесты в Канаде

В Канаде проходят масштабные акции протеста против санитарных ограничений, введенных из-за пандемии. Эти акции инициировали местные водители большегрузных автомобилей. Первая из них началась в Оттаве 29 января и продолжается до сих пор. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения. Аналогичные акции в минувшие выходные проходили в Торонто, Квебек-Сити, Виннипеге, Эдмонтоне и Ванкувере.

С конца января блокирована канадско-американская граница на одном из контрольных пунктов между провинцией Альберта и штатом Монтана. В понедельник водители грузовиков перекрыли движение по мосту Амбассадор, по которому транспортируют до 25% всех грузов из США в Канаду.