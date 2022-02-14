Зеленский пригласил Байдена посетить с визитом Украину
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с Президентом США Джозефом Байденом пригласил его посетить с визитом Украину.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении офиса главы украинского государства по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.
"Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, послужит мощным сигналом и будет способствовать деэскалации", - отметил Владимир Зеленский.
Подчеркивается, что во время беседы стороны обменялись имеющейся информацией, ее оценками и обсудили пути деэскалации.
Собеседники подтвердили единство позиций по поводу важности продолжения политико-дипломатических усилий с целью разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности.
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