В Грузии зафиксированы еще два землетрясения

После землетрясения магнитудой 6,2 балла в Грузии были зафиксированы два кратковременных и относительно слабых афтершока.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Грузинский институт наук по изучению Земли и Национальный центр сейсмического мониторинга. В сообщении отмечается, что сила первого афтершока составила 4,1 балла, а второго-4,5 балла.

Центр сообщил, что эпицентр находился на плато Джавахетия.