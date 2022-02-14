https://news.day.az/world/1435511.html В Грузии зафиксированы еще два землетрясения
В Грузии зафиксированы еще два землетрясения
После землетрясения магнитудой 6,2 балла в Грузии были зафиксированы два кратковременных и относительно слабых афтершока.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Грузинский институт наук по изучению Земли и Национальный центр сейсмического мониторинга. В сообщении отмечается, что сила первого афтершока составила 4,1 балла, а второго-4,5 балла.
Центр сообщил, что эпицентр находился на плато Джавахетия.
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