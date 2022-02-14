Сильное землетрясение зарегистрировали и в Тихом океане

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у берегов Северных Марианских островов в Тихом океане.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его оценкам, эпицентр стихии находился на расстоянии 414 км к юго-западу от острова Сайпан, на котором проживают 48,2 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 км.

Сообщения об угрозе цунами не поступали.