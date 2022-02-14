https://news.day.az/world/1435512.html Сильное землетрясение зарегистрировали и в Тихом океане
Сильное землетрясение зарегистрировали и в Тихом океане
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у берегов Северных Марианских островов в Тихом океане.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его оценкам, эпицентр стихии находился на расстоянии 414 км к юго-западу от острова Сайпан, на котором проживают 48,2 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 км.
Сообщения об угрозе цунами не поступали.
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