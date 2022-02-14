Текущее потепление является самым сильным за последние 200 тыс. лет
Наблюдаемое сегодня глобальное потепление является сильнейшим за последние 200 тыс. лет.
Как передает Day.Az, об этом заявил генсек Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.
По его словам, события последних 100 лет уникальны. "Мы стали использовать ископаемые ресурсы планеты - нефть и газ, что привело к увеличению выбросов углекислого газа в атмосферу, а это парниковые газы, которые повышают температуру нижних слоев атмосферы. Такого сильного потепления не было уже 200 тыс. лет. И есть очень четкие научные доказательства, что это было бы невозможно без интенсивного сжигания угля, нефти и газа", - пояснил Таалас.
При этом он призвал не путать погодные колебания и климатические изменения. "Погодные колебания происходят из года в год, изо дня в день, каждую неделю. Мы видим аномалии погоды: иногда в каком-нибудь регионе выдается очень холодный сезон по сравнению с предыдущим годом или иногда гораздо более теплый, чем в прошлом году. Но мы должны смотреть на глобальные и региональные статистические данные", - уточнил генсек ВМО, обратив внимание также на природные колебания, как природный феномен Эль-Ниньо.
Он провел аналогию с применением допинга в спорте. "Эти колебания влияют на температуру воды в океане, а также и на средние мировые температуры. Когда я вижу эти всплески, у меня напрашивается сравнение с ситуацией в мире спорта. Взять, допустим, лыжников, которые показывают замечательные результаты, а при употреблении допинга они покажут результаты еще лучше. Мы как бы дали допинг нашей атмосфере, и она понеслась быстрее. Поэтому мы наблюдаем экстремальные температуры, сильные наводнения, засухи, тропические ураганы", - продолжил Таалас.
Он подчеркнул, что не следует объяснять любые погодные колебания климатическими изменениями. "Холодная зима не означает, что климатические изменения, потепления прекратились, равно как и теплые зимы не означают, что это происходит из-за климатических изменений. У нас по-прежнему остаются обычные погодные колебания одновременно с происходящим изменением климата", - заключил генсек организации.
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