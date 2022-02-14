Тысячи дальнобойщиков попытались взять штурмом Париж
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Тысячи дальнобойщиков попытались взять штурмом Париж. Европейский конвой свободы несколько дней добирался туда по второстепенным дорогам, но получил жёсткий отпор силовиков, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Жандармы заранее оцепили район Триумфальной арки, стянули дополнительные отряды, бронетехнику и автокраны. Как только первые большегрузы появились у въезда в город, полиция начала вытеснять их и группу поддержки в лице местных антиваксеров. Использовали дубинки, водомёты, слезоточивый газ, под горячую руку попали прохожие и посетители ресторанов.

В итоге 500 автомобилей развернули, несколько сотен демонстрантов задержали. Паре десятков грузовиков всё-таки удалось прорваться и доехать до Елисейских полей, а дальше в путь до Брюсселя. Европейский конвой - продолжение протестного движения, которое появилось в Канаде. Водители требуют отменить ограничения и ковид-паспорта. Почти на три недели они парализовали Оттаву, сейчас полиция сменила тактику и вместо силы ведёт с бунтовщиками переговоры.