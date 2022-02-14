Цены на нефть достигли восьмилетнего максимума

Мировые цена на нефть в ночь на понедельник, 14 февраля, обновили максимум за восемь лет. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE выросла на 1,73% - до 96,07 доллара за баррель. В последний раз цены на Brent превышали 96 долларов в октябре 2014 года.

Пол состоянию на 3:08 стоимость Brent снизилась до 95,83 доллара за баррель.

В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2022 года поднялась на 1,62% - до 94,61 доллара за баррель.