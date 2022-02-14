Венеция меняет медицинские маски на карнавальные

В Венеции меняют медицинские маски на карнавальные. Власти Италии как раз в пятницу отменили обязательное ношение масок на улицах, и острова Лагуны могут присоединиться к другим городам, где впервые за два года можно организовать праздник и пригласить туристов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В этом году карнавал пройдёт без некоторых традиционных мероприятий. Не будет, например, "полёта ангела" и конкурса костюмов. Для венецианцев, впрочем, и это уже символ возвращения к прежним временам.

Гостей в этот раз немного: 80 тысяч, из них чуть более 30 - иностранцы.

В 2020 году Венецианский карнавал был прерван 23 февраля, спустя три дня после того, как в Италии подтвердили первый случай смерти от ковид-19.