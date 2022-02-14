https://news.day.az/world/1435578.html В Туркменистане началась избирательная кампания
В Туркменистане началась избирательная кампания
В Туркменистане с понедельника, 14 февраля, началась избирательная кампания по выборам президента, ее первым этапом станет выдвижение кандидатов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По закону выдвинуть кандидата могут политические партии или группы граждан. В последнем случае необходимо собрать минимум десять тысяч подписей избирателей. В стране существуют три партии: Демократическая партия, Аграрная партия и Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана.
Главой государства может быть избран гражданин Туркмении не моложе сорока лет, родившийся в стране и постоянно проживающий и работающий в ней последние 15 лет. Он избирается на семь лет.
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