В Польше выявили два подварианта "омикрона"

Два новых подварианта омикрон-штамма коронавируса обнаружены в Польше. Об этом заявил в понедельник в эфире Польского радио заместитель министра здравоохранения республики Вальдемар Краска, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы уже сейчас имеем два новых подварианта мутации "омикрон", которые есть в нашей стране", - сказал он, подчеркнув, что в Минздраве пока не знают, "как они будут себя вести и каким будет ход болезни".

"Коронавирус останется с нами дольше", - предупредил Краска, призвав соблюдать меры предосторожности.

Польша преодолевает пятую волну эпидемии коронавируса. В последние дни кривая заболеваемости пошла на спад. Более 96% новых инфицированных заразились омикрон-штаммом коронавируса.