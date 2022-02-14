У берегов США пропал самолет

Береговая охрана США ведет поиски небольшого одномоторного самолета Pilatus PC-12/47, потерпевшего в воскресенье днем аварию примерно в 6 километрах от побережья штата Северная Каролина. Об этом накануне сообщил телеканал WNCT, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Предположительно, на борту находились семь человек, четверо из которых - подростки. Самолет исчез с радаров около 14:00 по местному времени, а до этого совершал "хаотичные" маневры.

На поиски были направлены два катера береговой охраны, а также вертолет.

Расследованием аварии займутся Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB).