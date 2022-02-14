В Европе почти не осталось газа

В европейских подземные хранилища газа (ПХГ) осталось менее 10 процентов от закачанного летом газа, сообщает "Газпром" в своем Telegram-канале. Общий уровень заполненности ПХГ Европы - меньше 34 процентов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным на 12 февраля, объем газа в ПХГ на 22,9 процента (на 9,9 миллиарда кубометров) ниже прошлогоднего уровня. Отобрано уже 90,8 процента (43,4 миллиарда кубометров) от объема, закачанного в летний сезон. Подземные хранилища Германии и Франции опустошены уже более чем на две третьих.

С 11 января уровень запасов в европейских хранилищах перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 12 февраля запасы почти на один миллиард кубометров ниже минимального показателя на эту дату. Обычно отбор газа из европейских ПХГ продолжается до конца марта-середины апреля, отметили в компании.

Заполненность украинских ПХГ также находится на минимальных уровнях. На 12 февраля она упала до 10,8 миллиарда кубометров. Это на 45,8 процента (на 9,1 миллиарда кубометров) ниже, чем в прошлом году.