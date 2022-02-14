Мощный взрыв во Франции

В ночь на 14 февраля на юге Франции произошел взрыв в бакалее. Радио "France Bleu", ссылаясь на местную прокуратуру, сообщает, что погибло по меньшей мере семь человек, двое из них дети, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Травмы разной степени тяжести получили четверо жителей. Один из них выпрыгнул со второго этажа, чтобы спастись от пожара. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие отравились угарным газом.

Спасатели эвакуировали из коммуны Сен-Лоран-де-ла-Салан 25 человек. Еще четверо сейчас числятся пропавшими без вести. Французское радио сообщает, что пожар распространился минимум на 11 квартир.

По предварительным данным, огонь начал распространяться из-за взрыва газового баллона в бакалее. Правоохранители сейчас проводят расследование.