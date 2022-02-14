Мужчина по ошибке «заминировал» не тот город

Житель США позвонил в полицию и сообщил, что заложил бомбу, но перепутал города, пишет HuffPost. Теперь мужчина знает, что Оттава есть не только в Канаде, но и в штате Огайо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В феврале в Оттаве - столица Канады - начался протест против обязательного ношения масок. Мужчина из США, узнав об этом, решил добавить работы канадским полицейским.

20-летний американец позвонил в один из полицейских участков Оттавы и сообщил, что заложил в городе бомбу. Через некоторое время он сделал еще один звонок, сказав, что его ранили.

Правда, мужчина так и не понял, что позвонил не в Канаду, а в штат Огайо - там тоже есть населенный пункт, который называется Оттава. Местный шериф Брэд Брубейкер рассказал подробности.

"Наш диспетчер оставался с ним на линии довольно долго, мы пытались понять, что вообще происходит. Мы экстренно отследили звонок и поняли, что он идет из соседнего района", - объяснил полицейский.

Мужчина, узнав, что разговаривает не с Канадой, а с Огайо, сообщил, что никакой бомбы нет, да и с ним все в порядке - он просто хотел потратить время и ресурсы канадских властей.

Позже стало известно, что звонивший искал номер полиции Оттавы в Google, но поисковик выдал ему информацию про американский город.

Брубейкир на всякий случай связался с канадскими коллегами и сообщил им об инциденте. Кроме того, Брэд подал заявление в прокуратуру по факту случившегося.