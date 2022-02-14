Самолет совершил аварийную посадку из-за попавшей на борт змеи

Самолет в Малайзии совершил аварийную посадку, когда пассажиры заметили змею на борту, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Как рептилия попала в салон и кому принадлежала - осталось загадкой.

Змею обнаружили пассажиры. Она свободно передвигалась по лайнеру, наводя панику на людей.

После того, как самолет приземлился, а пассажиров эвакуировали, на борт поднялись специалисты, приступившие к поискам змеи. Как сообщили в авиакомпании, в результате инцидента никто не пострадал.

"Это очень редкая ситуация, которая время от времени может происходить на любом самолете. Безопасность и благополучие наших гостей и экипажа - наш главный приоритет", - говорится в заявлении.

Пилоты, убедившись, что опасности больше нет, продолжили полет. О том, какая именно змея оказалась в самолете, не сообщается.