Назван регион с самым изменяющимся климатом

В Арктике климатические изменения происходят быстрее всего. Об этом заявил генсек Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас в интервью ТАСС, передает Day.Az.

"Мы начали изучать таяние и общее потепление на планете, которое составляет пока примерно 1,1-1,2 градуса. В Арктике же мы наблюдаем потепление на 2-2,5 градуса", - добавил Таалас.

По его словам, так происходит из-за таяния снега и льдов. В Арктике площадь морского льда и снежного покрова сократилась на 70 процентов, что ускоряет процесс потепления, рассказал он. Генсек ВМО подчеркнул, что изменение климата создает проблемы для многих инфраструктурных объектов в регионе.

"Например, у вас в России много городов и объектов инфраструктуры, которые были построены в зоне вечной мерзлоты. Таяние вечной мерзлоты приведет к разрушению многих объектов, также существует риск выброса метана и двуокиси углерода в результате таяния заболоченных земель в регионе", - объяснил он.

При этом Таалас считает, что благодаря изменениям климата возникают новые морские пути, а также изменяется биосфера - из-за этого происходит бурный рост деревьев и другой растительности, а также сезон земледельческих работ становится длиннее.