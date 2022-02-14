В Канаде полиция разогнала протестующих дальнобойщиков

В Канаде полиция разогнала дальнобойщиков, блокировавших мост Амбассадор в Виндзоре, Онтарио, соединяющий Канаду и США. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 14 февраля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Канадские власти намерены снова открыть мост Амбассадор после завершения необходимых проверок безопасности, заявила советник Белого дома по внутренней безопасности Лиз Шервуд-Рендалл.

В свою очередь представитель полиции сообщил, что произошло 20-30 задержаний. Полиция конфисковала автомобили в районе демонстрации.

Как заявил мэр канадского города Уинсор Дрю Дилкенс, "сегодня наш национальный экономический кризис на мосту Амбассадор подошел к концу".