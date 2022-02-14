https://news.day.az/world/1435724.html Протесты греческих фермеров: шоссе залили молоком - ВИДЕО
Протесты греческих фермеров: шоссе залили молоком - ВИДЕО
В воскресенье греческие фермеры перекрыли главную автомагистраль на выезде из города Лариса в регионе Фессалия в знак протеста против повышения тарифов на электроэнергию, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Участники акции пригнали на трассу сотни тракторов и вылили десятки литров молока. Их основное требование к правительству - отменить автоматическую корректировку цен вслед за ростом тарифов на импортируемые в страну нефть и газ.
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