Жена принца Уэльского вслед за ним заразилась коронавирусом

Жена принца Уэльского, герцогиня Корнуолльская Камилла заразилась коронавирусом вслед за мужем, сообщили в Кларенс-хаусе, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Принц Чарльз получил положительный тест на COVID-19 10 февраля и самоизолировался. У Камиллы тесты сначала были негативные, и она продолжила участие в ряде общественных мероприятий.

За два дня до заражения принц виделся с Елизаветой II, но источник ВВС при дворе сказал, что у королевы никаких симптомов заболевания с тех пор не проявилось.

Принц Уэльский болеет COVID-19 второй раз с начала пандемии, Камилла заразилась впервые. Супруги прививались от коронавируса по меньшей мере один раз - в начале 2021 года.