Главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что в России наступил пик пятой волны коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, пиковые значения наступили с приходом штамма "омикрон", однако через некоторое время число случаев заражения начнет уменьшаться.

"Когда вирусы так обильно размножаются, как сейчас, заражая сотни тысяч людей, каждый цикл размножения вируса сопровождается мутацией, и мутации портят вирусный геном. В результате вирус становится не таким жизнеспособным, активность его постепенно снижается", - объяснил Альтштейн URA.RU.

При этом специалист призвал россиян не расслабляться раньше времени, а продолжать прививаться и следовать противоэпидемическим рекомендациям.