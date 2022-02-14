В России пациента доставили до "скорой помощи" необычным способом

Прокуратура Тверской области начала проверку информации о том, что в одной из деревень Бежецкого района пациента пришлось доставлять в ковше экскаватора до машины "скорой помощи", так как она не смогла проехать до него по не очищенной от снега дороге, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Проводится проверка по сообщению из средств массовой информации о том, что медики скорой помощи не смогли проехать в одну из деревень Бежецкого района из-за неочищенных от снега дорог. Из-за этого пациента доставили до кареты в ковше трактора", - указано в сообщении.

Видео произошедшего было опубликовано в СМИ и социальных сетях. На кадрах видна заснеженная дорога, а также трактор, который везет в своем ковше двух человек. Также отмечается, что машина "скорой помощи" не смогла добраться до адреса вызова, поэтому лежачего больного пришлось довезти до нее с помощью трактора.