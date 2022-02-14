Талибы собираются создать новую армию численностью 150 тыс. человек

Радикальное движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане в августе 2021 года, намерено создать новую армию численностью 150 тыс. человек. Об этом в понедельник сообщил назначенный талибами пресс-секретарь Министерства обороны Энаятулла Хаваризми в интервью информационному агентству Bakhtar, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, при формировании новых вооруженных сил министерство обороны планирует мобилизовать военных, имеющих боевой опыт, включая тех, кто состоял на службе при прежнем режиме. "Для создания такой структуры необходимы профессиональные кадры, и министерство национальной обороны наберет в новую армию офицеров с боевым опытом", - сказал Хаваризми.

Комментируя техническое оснащение будущей армии, представитель Минобороны заявил, что талибы ведут переговоры о предоставлении им военной техники "с рядом соседних стран".

Он также отметил, с сентября 2021 года, когда талибы создали комиссию "Тасфийе ас-Саф" ("Очистка рядов"), которая следит за моральным обликом боевиков, из рядов "Талибана" были исключены более 4 тыс. сторонников движения.

"На сегодняшний день из Исламского эмирата Афганистан (используемое талибами название государства - прим. ТАСС) изгнаны 4 202 человека, признанных неблагонадежными по результатам работы комиссии "Тасфийе ас-Саф", - подчеркнул Хаваризми.

В конце прошлого года сообщалось, что движение "Талибан" создало специальный комитет, который будет заниматься вопросами реорганизации и повышения эффективности национальной армии. Кроме того, талибы постепенно вводят в систему военного образования основы религиозного и идеологического воспитания.