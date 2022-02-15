Тихое бегство мусульман из Франции

Day.Az представляет читателям очередной материал из рубрики "Зарубежный взгляд на регион". В ее рамках на нашем портале публикуются переводы важнейших аналитических материалов авторитетных зарубежных изданий, посвященных событиям в регионе в целом и в Азербайджане в частности.

Во время президентской избирательной кампании во Франции все разговоры ведутся об иммиграции. Но именно расширяющаяся эмиграция французских мусульман указывает на более глубокий кризис в стране.

ПАРИЖ - Раненая психика Франции - невидимый персонаж каждого романа Сабри Луатаха и написанного им хитового телесериала. Он говорит о своей "чувственной, физической, висцеральной любви" к французскому языку и о своей привязанности к родному городу на юго-востоке Франции, купающемуся в его характерном свете. Он внимательно следит за ходом кампании по предстоящим президентским выборам.

Но все это г-н Луатах делает из Филадельфии, города, который он стал считать своим домом после нападений исламистских экстремистов во Франции в 2015 году, которые убили десятки людей и глубоко травмировали страну. Поскольку настроения против всех французских мусульман ужесточились, он больше не чувствовал себя там в безопасности. Однажды в него плюнули и назвали "грязным арабом".

"Именно теракты 2015 года заставили меня уехать, потому что я понял, что они не собираются нас прощать", - сказал г-н Луатах, 38 лет, внук мусульманских иммигрантов из Алжира. "Когда Вы живете в большом демократическом городе на Восточном побережье, Вы более спокойны, чем в Париже, где Вы глубоко в котле".

Три главных соперника Эммануэля Макрона, на долю которых, согласно опросам, придется почти 50% голосов, проводят антииммигрантские кампании, разжигающие страх перед нацией, столкнувшейся с цивилизационной угрозой вторжения неевропейцев. Этот вопрос стоит на первом месте в их повестке дня, несмотря на то, что фактический уровень иммиграции во Франции отстает от большинства других европейских стран.

Проблема, которая почти не обсуждается, - это эмиграция. На протяжении многих лет Франция теряла высокообразованных профессионалов, которые искали более динамичные и перспективные места в других странах. Но среди них, по данным академических исследователей, растет число французских мусульман, которые говорят, что дискриминация была сильным толкающим фактором, и что их вынудил уехать стеклянный потолок предрассудков, ноющие вопросы об их безопасности и чувство непринадлежности.

Этот отток остался незамеченным политиками и СМИ, хотя исследователи говорят, что он свидетельствует о неспособности Франции обеспечить путь к продвижению даже для самых успешных представителей ее крупнейшего меньшинства, об "утечке мозгов" тех, кто мог бы служить примером интеграции.

"Эти люди в конечном итоге вносят свой вклад в экономику Канады или Великобритании", - сказал Оливье Эстевес, профессор центра политологии, государственного права и социологии Университета Лилля, который опросил 900 французских мусульманских эмигрантов и провел углубленные интервью со 130 из них. "Франция действительно стреляет себе в ногу".

Французские мусульмане, составляющие, по оценкам, 10% населения, занимают странным образом огромное место в предвыборной кампании - даже если их реальные голоса редко слышны. Это свидетельствует не только о незаживающих ранах, нанесенных терактами 2015 и 2016 годов, в результате которых погибли сотни людей, но и о долгой борьбе Франции с вопросами идентичности и неразрешенными отношениями с бывшими колониями.

Их связывают с преступностью или другими социальными проблемами, используя такие "собачьи свистки", как "зоны не-франции", которые использовала Валери Пекресс, кандидат от правоцентристской партии, которая сейчас идет вровень с лидером ультраправых Марин Ле Пен на втором месте после г-на Макрона. Их осуждает ультраправый телеобозреватель и кандидат Эрик Земмур, который заявил, что работодатели имеют право отказывать в работе чернокожим и арабам.

По словам г-на Луатаха и других покинувших страну людей, которые говорят о своей родной стране, где у них все еще есть семья и другие крепкие связи, тенор гонки нагнетает страх, поскольку они наблюдают за ней из-за границы.

Места, где поселился он и другие, включая Великобританию и США, не являются раем, свободным от дискриминации для мусульман или других групп меньшинств, но опрошенные сказали, что, тем не менее, они почувствовали там больше возможностей и принятия. По словам некоторых из них, именно за пределами Франции впервые простой факт того, что они французы, не подвергался сомнению.

"Это только за границей я француз", - сказал Амар Мекрус, 46 лет, которого родители-иммигранты вырастили в пригороде Парижа. "Я француз, я женат на француженке, я говорю по-французски, я живу по-французски, я люблю французскую кухню и культуру. Но в своей собственной стране я не француз".

Найдя подозрительность в отношении французских мусульман гнетущей после терактов 2015 года, г-н Мекрус поселился со своей женой и тремя детьми в Лестере, Англия.

В 2016 году он создал в Facebook группу для французских мусульман в Великобритании, которая сейчас насчитывает 2 500 членов. По его словам, число новоприбывших в Британию резко возросло перед Brexit, добавив, что в основном это молодые семьи и матери-одиночки, которым было трудно найти работу во Франции из-за ношения мусульманской чадры.

Только недавно академические исследователи начали составлять "снимки" уехавших французских мусульман. К ним относится исследовательский проект по изучению эмиграции французских мусульман, возглавляемый учеными, связанными с Университетом Лилля, ведущим французским университетом, и Национальным центром научных исследований, главным исследовательским учреждением французского правительства.

Отдельно исследователи из трех других университетов - Льежского университета и Университета Лёвена в Бельгии, а также Амстердамского университета в Нидерландах - работают над совместным проектом по изучению эмиграции мусульман из Франции, а также из Бельгии и Нидерландов.

Жереми Мандин, французский исследователь, участвующий в исследовании в Университете Льежа в Бельгии, сказал, что многие молодые французские мусульмане были разочарованы тем, "что они играли по правилам, делали все, что от них требовалось, и в конечном итоге не смогли вести желаемую жизнь".

Элиес Саафи, 37 лет, руководитель отдела маркетинга в лондонском подразделении американской финансовой компании StoneX, вырос в Ремиремонте, городе на востоке Франции, где его родители поселились после приезда из Туниса в 1970-х годах. Его отец работал прядильщиком на текстильной фабрике.

Как и его собственные родители, г-н Саафи в итоге начал новую жизнь в новой стране. В Лондоне он встретил свою жену, Матильду, француженку, и обнаружил легкость и разнообразие, немыслимые во Франции.

"На корпоративных обедах может быть вегетарианский буфет или буфет халяль, но все общаются", - сказал он. "Появляется исполнительный директор, у него на голове тюрбан, и он смешивается со своими сотрудниками".

Саафи скучают по Франции, но они решили не возвращаться, отчасти из-за беспокойства за своего 2-летнего сына.

"В Великобритании я не беспокоюсь о воспитании арабского ребенка", - сказала г-жа Саафи.

В 2020 году число антимусульманских актов во Франции выросло на 52% по сравнению с предыдущим годом, согласно официальным жалобам, собранным правительственной Национальной комиссией по правам человека. Инциденты участились за последнее десятилетие, резко увеличившись в 2015 году. Редкое официальное расследование в 2017 году показало, что молодые люди, воспринимаемые как арабы или темнокожие, в 20 раз чаще подвергаются проверке личности со стороны полиции.

На рабочем месте у кандидатов на работу с арабским именем на 32% меньше шансов быть вызванным на собеседование, согласно правительственному отчету, опубликованному в ноябре.

Несмотря на свои дипломы по европейскому праву и управлению проектами, Мириам Грубо, 31 год, говорит, что она так и не смогла найти работу во Франции. После полудюжины лет работы за границей - сначала в Женеве во Всемирной организации здравоохранения, а затем в Сенегале в Институте Пастера в Дакаре - она вернулась в Париж к своим родителям. Она ищет работу - за границей.

"Чувствовать себя чужим в своей стране - это проблема", - сказала она, добавив, что она просто "хотела, чтобы ее оставили в покое", чтобы исповедовать свою веру.

Рама Яде, младший министр по правам человека во время президентства Николя Саркози, сказала, что отрицание Францией таких проблем, как насилие со стороны полиции, усугубило ситуацию. Она считает, что нынешняя реакция во Франции против "wokisme" - или якобы "проснувшихся" американских идей о социальной справедливости - "не что иное, как предлог для того, чтобы больше не бороться с дискриминацией".

"Чувствовать себя чужим в своей стране - это проблема", - сказала Мириам Грубо, которая переехала в Женеву, а затем в Сенегал. Недавно она вернулась в Париж и снова ищет работу за границей.

Когда г-жа Яде - родившаяся в Сенегале в мусульманской семье - была назначена младшим министром правительства в 2007 году, она полагала, что это будет "отправной точкой". Но после неудачной попытки стать президентом в 2017 году, она уехала в США.

"Мой стеклянный потолок был политическим", - сказала г-жа Яде, 45 лет, которая сейчас является старшим директором по Африке в Атлантическом совете, вашингтонском аналитическом центре.

Для нее акцент президентской гонки на иммиграции был "освящением 20 лет ухудшения" политической культуры, одержимой национальной идентичностью. Она вышла из своей политической партии, кандидатом от которой сейчас является г-жа Пекресс, потому что, по словам г-жи Яде, она стала "очень враждебной ко всему, что не представляет собой фантастическую версию французской идентичности".

Г-н Луатах, писатель из Филадельфии, чья жена-француженка работает экономистом и преподает в Пенсильванском университете, сказал, что надеется однажды вернуться в страну, которая наполняет его романы. Когда в 2019 году на экраны вышел основанный на его произведениях телесериал "Дикари", он сразу же стал хитом для компании Canal Plus - и необычным, поскольку впервые представлял Францию во главе с президентом североафриканского происхождения.

Но два года спустя г-н Луатах стал рассматривать свой сериал как "аномалию". Он начал писать второй сезон, в котором сюжетная линия была посвящена насилию со стороны полиции, одной из самых чувствительных тем во Франции. В конце концов, сериал "Дикари" не был продлен по причинам, которые, по его словам, так и не были ему разъяснены. Пресс-секретарь Canal Plus сказала, что сериал был запланирован только на один сезон.

В Филадельфии он пишет новый роман, в котором речь идет об изгнании из страны, которая так и не была названа.