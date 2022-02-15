Испытания телеуправляемого лунохода c "руками" показали в Японии

Японские ученые показали испытания телеуправляемого лунохода с "руками", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Луну собираются прибрать к рукам. Японские ученые показали нового робота для работы на спутнике Земли. Его верхняя часть имитирует тело человека. И что сразу привлекло пользователей соцсетей, так это своеобразные руки лунохода.

С помощью них он может легко собирать пробы грунта и конструировать макет солнечной батареи. В голову робота встроены фонарь и две камеры. Они нужны для того, чтобы наблюдать за работой с Земли. Выполнять сложные маневры луноходу помогают четыре колеса, которые поворачиваются на любой угол и могут ехать по сложному рельефу.