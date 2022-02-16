Принц Гарри пишет мемуары о жизни в королевской семье

Британский принц Гарри практически завершил первый вариант рукописи своих мемуаров о жизни в королевской семье.

Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сумма контракта с издательством Penguin Random House составляет 14,7 млн фунтов стерлингов ($20 млн). Мемуары будут включать в себя личные данные и события, связанные с королевской семьей. Также Гарри расскажет о причинах разрыва отношений с родственниками.