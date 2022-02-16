https://news.day.az/world/1435839.html Принц Гарри пишет мемуары о жизни в королевской семье
Принц Гарри пишет мемуары о жизни в королевской семье
Британский принц Гарри практически завершил первый вариант рукописи своих мемуаров о жизни в королевской семье.
Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сумма контракта с издательством Penguin Random House составляет 14,7 млн фунтов стерлингов ($20 млн). Мемуары будут включать в себя личные данные и события, связанные с королевской семьей. Также Гарри расскажет о причинах разрыва отношений с родственниками.
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