В Аргентине будут определять COVID-19 необычным способом

Глава правительства Буэнос-Айреса Фелипе Мигель сообщил у себя в Twitter, что власти аргентинской столицы запустили систему предварительной диагностики COVID-19 по аудиозаписи через WhatsApp, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Данная система была создана с помощью искусственного интеллекта. В программу было загружено 140 тыс. образцов аудио кашля пациентов с коронавирусной инфекцией и здоровых людей.

Гражданам, которые хотят проверить свой кашель, необходимо написать официальному боту правительства Буэнос-Айреса в WhatsApp.

"Как только будет получено аудиосообщение, IATos (название программы - "Газета.Ru") проанализирует звук - если он совпадает с образцами кашля людей с подтвержденным коронавирусом, человеку рекомендуют сделать тест", - рассказали о работе бота в правительстве.

По данным властей города, в настоящее время точность диагностики достигает порядка 86%.