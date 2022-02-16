Назван способ спасти энергетику от электрокаров

Компания Connected Kerb планирует установить 190 тысяч уличных зарядных устройств в Великобритании к 2030 году. Некоторые британские энергокомпании уже предлагают низкие тарифы на энергию во внепиковые часы, но пока лишь немногие владельцы электрокаров пользуются ими. Из американских коммунальных предприятий лишь 50 из 3000 предлагают тарифы для умной зарядки. А вот у поставщика зарядных устройств Blink Charging Co есть всего один фиксированный тариф - компания решила подождать, пока умная зарядка станет широкодоступной, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ближайшем будущем в мире также должна появиться зарядка "от автомобиля к сети". Она фактически сделает аккумуляторы электрокаров частью энергосетей, так как владельцы смогут сдавать в аренду энергию от своих транспортных средств. Такая зарядка очень поможет энергосистеме - полностью заряженный электрокар может в течение недели обеспечивать электричеством средний дом в Нидерландах. В любом случае умная зарядка или зарядка "от автомобиля к сети" будут проще и дешевле, чем слишком дорогое усовершенствование электросетей под потребности электромобилей.

Согласно отчету консалтинговой компании Ernst & Young (EY) и европейской ассоциации Eurelectric, для полного перехода на электротранспорт к 2035 году в Европе потребуется 9 миллионов общественных зарядных станций, и еще 56 миллионов - бытовых. Сейчас в регионе насчитывается 374 тысячи общественных зарядных станций.