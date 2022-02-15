Девушка провалилась в кипящий поток на Сахалине

В Южно-Сахалинске произошло ЧП, передает Day.Az со ссылкой на Вести. В результате прорыва теплотрассы под снег, прямо в кипяток, провалилась девушка. Она осталась жива, за ее состоянием следят медики.

Ситуацию взял на личный контроль глава города. Сама авария произошла ранним утром, последствия с помощью техники устраняют больше 10 специалистов. Обещают, что все исправят к середине дня.