В Саудовской Аравии нашли способ спастись от катаклизмов

В Саудовской Аравии решили спасаться от природных катаклизмов с помощью дерева саксаул. Экологические активисты собираются посадить миллиарды растений этого вида ради защиты от песчаных бурь и восстановления экологии, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Экологическая ассоциация Al-Ghadha посадит 250 тысяч деревьев в 2022 году в городе Унайза. Саксаул не боится высоких температур и производит семена только в засушливом климате. Кроме того, благодаря своим корням такие растения могут сдерживать песок во время бурь.

Посадка саксаула - часть "зеленой" инициативы правительства Саудовской Аравии, которая направлена на снижение уровня выбросов углерода, загрязнения и деградации земель. Королевство планирует посадить десять миллиардов деревьев в ближайшие десятилетия. Власти также собираются сотрудничать с другими арабскими государствами, чтобы вырастить еще 40 миллиардов растений на Ближнем Востоке.

Многие ближневосточные страны страдают из-за повышения температуры и участившихся засух. Изменение климата спровоцировало дефицит воды и еды. Саксаул же может месяцами обходиться без полива и выдерживать температуру до 58 градусов Цельсия. Веками эти деревья обеспечивали жителей Саудовской Аравии дровами, едой для животных и защитой от солнца.