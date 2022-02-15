Ковид в мире: Канада и Израиль протестуют, а Гонконг паникует из-за пятой волны

В Канаде, где уже третью неделю не утихают протесты из-за ковид-ограничений, вводят режим чрезвычайной ситуации. Премьер министр Трюдо заявил, что демонстрации давно уже вышли из-под контроля, и теперь правительство позволит силовикам действовать жестче - всех, кто участвует в блокировке городов и дорог, могут тут же отправить в участок, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Полиция получит больше полномочий для восстановления порядка на местах. Демонстрантов могут штрафовать или даже задержать. Наша задача - обеспечивать безопасность и защитить инфраструктуру, нашу экономику и сохранить рабочие места людей. Мы не можем и не позволим продолжать эти незаконные и опасные акции", - заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Сейчас полицейские пытаются зачистить крупные скопления дальнобойщиков, но расходиться демонстранты не спешат. Власти уже пригрозили активистам блокировкой счетов, причём сделать это могут даже без решения суда.

В США, где число новых случаев остается достаточно высоким - за последние 24 часа коронавирусом заразились больше 34 тысяч человек - пандемия сильно ударила по самым проблемным слоям населения. В Сан-Франциско отметили рекордное число бездомных. Власти уже признали ситуацию кризисной - сейчас на улицах выстраивают баррикады - так мэрия пытается оградить город от стихийных ночлежек.

"Из-за пандемии список ожидания, чтобы попасть в приют, больше не действует. Поэтому получить место очень сложно. Наводнение этого района полицейскими проблему не решит эту. Они просто не хотят этого видеть, поэтому им все равно", - считает Бен Бачковски, координатор организации Eviction Defense Collaborative.

Несмотря на сложную ситуацию, некоторые организации решили вернуть сотрудников с удаленки. Школы в нескольких штатах тоже начали смягчать меры, хотя маски во время занятий и ПЦР-тесты по-прежнему обязательны. А вот в Нью-Йорке из-за отказа от вакцинации свои рабочие места потеряли больше тысячи человек.

Число заразившихся в мире сейчас превысило 410 миллионов человек. С сегодняшнего дня во Франции вступают в силу новые правила для ревакцинации. Теперь прививаться бустерной дозой жители страны должны каждые 4 месяца. Без сертификата о вакцинации, попасть в общественные места или транспорт по-прежнему будет невозможно.

"Конвой свободы", который охватил и европейские страны, добрался даже до Израиля. Сотни дальнобойщиков заехали в Иерусалим, их сопровождали обычные граждане - противники ковид-ограничений.

Приближение пятой волны привело к панике в Гонконге. Местные жители кинулись в супермаркеты запасаться продуктами питания и товарами первой необходимости. Сейчас в мегаполисе чуть больше двух тысяч новых случаев заболевания, власти могут ввести новые ограничения, и это тут же отразилось на ценах и поставках. В некоторых супермаркетах уже можно увидеть длинные очереди и пустые полки.