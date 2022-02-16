«Бункер судного дня» решили вскрыть

Всемирное семенохранилище в Арктике решили вскрыть для помещения в него новых образцов семян мировых сельскохозяйственных культур. Хранилище должно защищать семена из разных стран мира от влияния войн, болезней и других катастроф. Его открывают лишь несколько раз в год, чтобы доступ семян к внешнему миру был максимально ограниченным. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Хранилище расположено на норвежском острове Шпицберген, на полпути между материковой частью Норвегии и Северным полюсом. "Бункер судного дня" откроют 14 февраля. Хранилище получит новые семена, включая образцы проса, сорго и пшеницы, из генетических банков Судана, Уганды, Новой Зеландии, Германии и Ливана.

Помимо этого, около 8000 образцов будет передано Международным центром сельскохозяйственных исследований в засушливых районах (ICARDA). В 2012 году из-за войны в Сирии центр перенес свою штаб-квартиру из Алеппо в Бейрут. В 2015 году ICARDA стал первой организацией в истории, которая обратилась к всемирному семенохранилищу и взяла оттуда образцы для замены коллекции, уничтоженной во время сирийской войны. В 2017 и 2019 годах центр сделал еще два забора из хранилища для восстановления собственных коллекций культур. "Тот факт, что коллекция семян, уничтоженная в Сирии во время гражданской войны, систематически восстанавливалась, подтверждает, что хранилище работает как страховка для текущих и будущих поставок продовольствия и для местной продовольственной безопасности", - заявила министр международного развития Норвегии Анне Беате Твиннерейм.

В хранилище находятся более 1,1 миллиона образцов семян почти 6000 видов растений из 89 генетических банков по всему миру. Оно также является запасным вариантом для селекционеров при выведении новых сортов сельскохозяйственных культур. Раньше в мире выращивалось более 6000 различных растений, однако сейчас около 40 процентов калорий люди получают от трех основных культур - кукурузы, пшеницы и риса. Из-за этого запасы продовольствия становятся уязвимы и зависимы от изменения климата, которое может привести к неурожаю.