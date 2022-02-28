Европа и США потратили миллиарды на помощь загрязнителям природы

Европейские банки и американские инвесторы продолжают тратить миллиарды долларов на помощь загрязняющим природу нефтегазовым компаниям. Финансирование поступает несмотря на рекомендации Международного энергетического агентства (МЭА) не строить новые объекты по добыче ради предотвращения глобального потепления. Об этом сообщается в докладе некоммерческой организации ShareAction, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В 2021 году 25 ведущих европейских банков предоставили кредиты на сумму 55 миллиардов долларов энергетическим компаниям, планирующим увеличить добычу нефти и газа. При этом 24 из этих банков обязались декарбонизировать свои кредитные портфели. В 2020 году общая сумма кредитования составляла 106 миллиардов долларов, однако в 2018 и 2017 годах банки предоставили компаниям 49 и 50 миллиардов долларов соответственно. Самые крупные объемы финансирования в 2021 году поступили от HSBC, Barclays и BNP Paribas.

В ShareAction призвали инвесторов потребовать от банков провести политику по ограничению финансирования нефтегазового расширения и поддержать климатические резолюции акционеров. "В прошлом году акционеры сыграли важную роль, заставив банки принять или усилить ограничения на финансирование угольной отрасли. Сейчас они должны сделать то же самое в отношении нефтегазовой", - надеется Келли Шилдс из ShareAction.

Представитель HSBC заявил, что банк работает с клиентами по вопросам перехода к возобновляемым источникам энергии. В BNP Paribas отметили, что банк является одним из основных спонсоров европейских энергетических компаний, приверженных возобновляемой энергетике.

Европейские банки - не единственные, кто способствует деятельности энергетических предприятий. Как сообщает Financial Times, в США инвесторы активно скупают долговые обязательства американских нефтегазовых компаний, потому что они снова могут стать прибыльными из-за роста цен на энергоносители. Например, производитель сланцевого газа Range Resources привлек в январе 500 миллионов долларов, получив вдвое больший спрос со стороны инвесторов, чем при обычных сделках в нефтегазовой отрасли.

Кроме того, инвесторы при выборе все чаще учитывают ESG-рейтинг того или иного производителя. Многие из компаний энергетического сектора пообещали увеличить усилия по сокращению выбросов парниковых газов от своей деятельности, что и способствовало росту аппетита инвесторов к этой отрасли. ESG-рейтинг составляется на основе трех показателей: экология, социальная ответственность и корпоративное управление.