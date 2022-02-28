Британия захотела сделать самое грязное топливо чистым

Британские ученые захотели сделать уголь, считающийся самым грязным топливом, чистым и безуглеродным и использовать его для отопления домов, пишет CNBC. Соответствующие исследования и эксперименты проводятся в Шотландии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Британская геологическая служба изучает возможности переработки угля на геоэнергетической обсерватории к юго-востоку от Глазго. Исследователи пробурили несколько скважин на месте заброшенной угольной шахты. После ее закрытия большая часть скважин оказалась затоплена в результате паводков.

Вода в старых скважинах имеет температуру 12 градусов по Цельсию. Ученые пытаются выяснить, насколько угольные шахты пригодны для генерации и хранения тепла. Результаты научной работы авторы обещают предоставить властям и энергетическим компаниям, заинтересованным в использовании новых видов энергоносителей для производства тепловой энергии.

Если проект будет признан успешным, у британских энергетиков появится значительный потенциал для работы и обширная сырьевая база, поскольку власти Великобритании собираются закрыть все действующие угольные шахты в стране к 2024 году, на год раньше озвученных сроков.

Перспективность проекта повышается за счет того, что около 25 процентов всей жилой недвижимости Великобритании расположено на месте угольных месторождений. Если эксперимент будет признан успешным, британские власти смогут поставить вопрос о замене газа в качестве сырья для производства тепловой энергии водой из заброшенных угольных шахт.