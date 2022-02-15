Проект Alpgrids: электричество шаговой доступности

Во Франции проект координирует энергетическая компания Rhône-Alpes-EE.

Гийом Бонтрон занимается этим на электростанции в Валь-де-Кэнте. А что происходит на еще 6 объектах? И в чем конечная цель проекта?

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в рамках проекта Alpgrid мы изучаем разные источники зеленой энергии, главным образом солнечной. Но также мы изучаем источники гидравлической и ветровой энергии. У нас также есть проекты по передаче части энергии в систему накопления тепловой энергии, то есть мы будем, по сути, накапливать эту энергию.

Итак, задача проекта Alpgrids состоит в том, чтобы наладить установку локальных электросетей. Технически мы знаем, как это делать. При помощи различных пилотных объектов, экспериментов на них, мы можем обнаружить, что тормозит их развитие, а что, наоборот, помогает. Всё это нам поможет устанавливать такого рода микросети в более крупном масштабе. На наш взгляд, это будет способствовать энергетическому переходу. Это будет одним из элементов, позволяющих выполнить план, заложенный в Зеленом курсе европейского союза.