Аудиторы разорвали отношения с компанией Трампа

Аудиторская фирма Mazars прекращает сотрудничество с принадлежащей бывшему президенту США Дональду Трампу компанией Trump Organization, для которой на протяжении многих лет занималась подготовкой и проверкой финансовых отчётов. В связи с многочисленными расследованиями в отношении компании экс-президента Mazars заявляет, что на их отчёты больше нельзя полагаться, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.