https://news.day.az/world/1435961.html Аудиторы разорвали отношения с компанией Трампа - ВИДЕО
Аудиторы разорвали отношения с компанией Трампа - ВИДЕО
Аудиторская фирма Mazars прекращает сотрудничество с принадлежащей бывшему президенту США Дональду Трампу компанией Trump Organization, для которой на протяжении многих лет занималась подготовкой и проверкой финансовых отчётов. В связи с многочисленными расследованиями в отношении компании экс-президента Mazars заявляет, что на их отчёты больше нельзя полагаться, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
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